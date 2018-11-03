Венгерские пограничники испытывают полиграф с ИИ

Будапешт, , 13:15 — REGNUM Автоматизированный детектор лжи проходит испытания на четырех пунктах пограничного контроля в Венгрии. Об этом сообщает New Scientist.

Система автоматизированного детектора лжи, использующего технологию искусственного интеллекта, получила название iBorderCtrl. Автоматический полиграф разрабатывается для служб пограничного контроля Венгрии, Греции и Латвии.

Система iBorderCtrl задает человеку, пересекающему границу, вопросы, обычные в таких случаях. Алгоритмы искусственного интеллекта используют не биометрические данные, как на обычном полиграфе, а запись с видеокамеры. ИИ выносит вердикт, основываясь на анализе микрожестов, которые сопровождают каждый ответ. Если реакция кажется iBorderCtrl подозрительной, то человек направляются к сотрудникам пограничной службы для повторной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года губернатор Пермского края подписал указ, позволяющий проводить проверку региональных чиновников на детекторе лжи. В пресс-службе губернатора отметили, что проверка будет проводиться на добровольной основе в отношении граждан, занимающих или претендующих на замещение должностей, связанных с коррупционными рисками.