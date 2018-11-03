В Испании испытали бронежилет из графена

Мадрид, , 12:28 — REGNUM В Испании провели стрельбовые испытания бронежилетов, изготовленных с использованием графена, сообщает пресс-служба вооруженных сил Испании.

Команда исследователей из Политехнического Университета Картахены и Школы морской пехоты имени генерала Альбасете Фустера с 2014 года занимается разработкой новых материалов для изготовления легких и устойчивых систем индивидуальной защиты. Одним из проектов команды стало изготовление пластин с использованием графена, которые могут применяться для создания средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия.

В октябре 2018 года программа вошла в стадию проведения испытаний. Экспериментальные пластины были проверены стрельбой из разных типов оружия. Представители военно-морских сил Испании признали результаты испытаний удовлетворительными.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Вооруженных силах РФ были проведены испытания боевой экипировки второго поколения «Ратник». Испытания показали, что бронежилет «Ратника» выдерживает попадание бронебойными пулями из снайперской винтовки Драгунова с расстояния в 10 метров.