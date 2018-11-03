Суббота, 3 Ноября 2018 года
12:57:27 МСК

В Великобритании сообщили о разработке спортивного электросамолета

Техника

Разработка является совместным проектом Ноттингемского университета и стартапа Air Race E

Ноттингем, Великобритания, 3 ноября 2018, 11:30 — REGNUM  Соглашение о разработке спортивного электрического самолета подписали Ноттингемский университет (Великобритания) и стартап Air Race E, сообщает пресс-служба университета.

Электросамолет разрабатывается на базе обычного спортивного самолета, который используется в воздушных соревнованиях Air Race 1.

Стартап Air Race E рассчитывает запустить аналогичные воздушные гонки на электросамолетах в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре представители американской компании Opener заявили, что в 2019 году начнут продажи летающего электрического автомобиля BlackFly.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить