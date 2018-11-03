В Великобритании сообщили о разработке спортивного электросамолета

Ноттингем, Великобритания, , 11:30 — REGNUM Соглашение о разработке спортивного электрического самолета подписали Ноттингемский университет (Великобритания) и стартап Air Race E, сообщает пресс-служба университета.

Электросамолет разрабатывается на базе обычного спортивного самолета, который используется в воздушных соревнованиях Air Race 1.

Стартап Air Race E рассчитывает запустить аналогичные воздушные гонки на электросамолетах в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре представители американской компании Opener заявили, что в 2019 году начнут продажи летающего электрического автомобиля BlackFly.