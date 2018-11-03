Илон Маск хочет создать электропикап из титана в стиле «Бегущего по лезвию»

Сакраменто, США, , 10:53 — REGNUM О своем желании выпустить новый электромобиль из титана с кузовом «пикап» в футуристическом стиле или в стиле фильма «Бегущий по лезвию» рассказал 3 ноября президент американской компании «Тесла» Илон Маск в интервью изданию Recobe.

При этом Маск отметил, что ему не важно количество будущей модели «Тесла». Эскиз такой модели впервые был представлен на прошлогоднем показе электрогрузовика «Тесла» и тогда же бизнесмен рассказал о своих ожиданиях от этого проекта.

По словам президента «Тесла», создание такого автомобиля — это его собственное желание и успешные продажи данной модели Маска не интересуют. Также он отметил, что в этой модели будет использовано большое количество титановых деталей.

Также Маск подчеркнул в заключении, что первоочередной задачей «Тесла» является производство электродвигателя, который превзойдет бензиновый по своим параметрам.

Отметим, как ранее сообщалось, ФБР начало расследование против компании «Тесла», посчитав, что компания умышленно завышала количество производимых ею электромобилей для того чтобы вводить в заблуждение акционеров компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маск был также обвинен в махинациях с ценными бумагами, так как пытался создать искусственный спрос на акции Tesla. Против него и компании было начато разбирательство, которое завершилось соглашением. По этому соглашению Маск покидает пост председателя совета директоров Tesla и не сможет занимать его в течение ближайших трех лет. Также компания должна будет выплатить штраф.