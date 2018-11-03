Анонсирована обновленная версия Warcraft III

Ирвайн, США, , 09:19 — REGNUM Обновленную версию стратегии в реальном времени Warcraft III с переработанной графикой представила компания Blizzard Entertainment 2 ноября на игровой конференции Blizzcon.

Стратегия Warcraft III: Reign of Chaos была выпущена в июле 2002 года. В 2003 году вышло дополнение The Frozen Throne.

На конференции Blizzcon компания Blizzard Entertainment анонсировала переработанную версию игры Warcraft III: Reforged. В новой версии будет улучшена визуальная составляющая и обновлен редактор карт. Представители Blizzard Entertainment заявили, что Reforged выйдет до конца 2019 года.

Напомним, в марте 2017 года компания Blizzard Entertainment выпустила игру StarCraft: Remastered, являющуюся переработанной версией стратегии StarCrfat: Broodwar, выпущенной в 1998 году.