На Airshow China — 2018 будет представлен новейший боевой беспилотник GJ-2

Пекин, , 06:01 — REGNUM Китай продемонстрирует свой беспилотный летающий аппарат GJ-2 на открытии авиашоу в южном порту Чжухай 6 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Дрон является полностью китайской разработкой и предназначен для работы на средних и больших высотах, а также на дальней дистанции при большой автономности. Аппарат является боевым и может нести вооружение. Как отмечают военные, он уже сыграл важную роль в патрулировании границы Китая, а также в антитеррористических операциях.

По словам пресс-сектретаря ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ, на 12-й Китайкой международной авиационной и аэрокосмической выставке (Airshow China) будет представлен и истребитель-невидимка J-20 в новом камуфляже.

Отметим, что впервые истребители были представлены публике на Airshow China в ноябре 2016 года, а дебютный пролёт они осуществили во время парада в честь празднования 90-летия со дна образования НОАК в июле 2017 года на военной тренировочной базе Чужихэ во Внутренней Монолии.

Кроме того, на нынешней выставке военные обещают показать многофункциональный транспортный самолет Y-20, который был разработан для перевозки грузов и персонала на длинные дистанции в сложных метеоусловиях. Напомним также, что Airshow China проводится каждые два года с 1996 года в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая.

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