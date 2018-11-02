Проект блокчейн-игры CryptoKitties привлек ещё $15 млн

Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Канадский стартап CryptoKitties с момента своего создания привлек ещё $15 млн, к игровому проекту Dapper Labs присоединились такие компании, как Venrock, GV и Samsung NEXT. Об этом 1 ноября сообщил портал Fortune.

Блокчейн-приложение, выпущенное в 2017 году, позволяет пользователям выращивать своих уникальных виртуальных представителей семейства кошачьих. Они также могут скрещивать их с другими и впоследствии продавать. Самый дорогой кот был продан за $100 тыс. Стоит отметить, что с момента начала работы проект CryptoKitties привлек уже более $28 млн.

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Напомним, по факту CryptoKitties не являются криптовалютой, игра работает с платформой Ethereum как невоспроизводимый токен (особый тип уникального криптографического ключа). Таким образом, каждый «криптокот» уникален и может быть продан на рынке. Самый первый кот был продан 2 декабря 2017 года за сумму около $117,7.

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