Китай скопировал российский ПТРК «Корнет»

Пекин, , 16:27 — REGNUM Военный журнал Defence Blog сообщил о том, что Китай скопировал российский противотанковый управляемый ракетный комплекс «Корнет». Китайская компания China North Industries Corporation (Norinco) выпустила промо-видео в преддверии выставки AirShow China 2018, которая состоится на юге Китая с 6 по 11 ноября.

Видео демонстрирует новейшие возможности компании, в том числе новый переносной противотанковый управляемый ракетный комплекс. Противотанковая управляемая ракетная система Norinco смоделирована по образцу российских противотанковых комплексов «Корнет».

Новая китайская ракета так же, как и ракета российского «Корнета», имеет полуавтоматическое наведение по лазерному лучу. Оператор подсвечивает цель лазером, ракета удерживается на луче и идет к цели.

Китайские ракеты Norinco предназначены для применения против танков, в том числе оснащенных средствами динамической защиты, укреплений, огневых точек, а также малоразмерных целей.

Согласно видео, новая противотанковая система оснащена инфракрасным прицелом для использования ночью. Система позволяет одному человеку обнаружить цель, прицелиться, запустить ракету, отследить и уничтожить цель.

Благодаря модульной конструкции пусковая установка может быть размещена на широком спектре колесных и гусеничных машин с помощью кронштейна.

Следует отметить, что в настоящее время в Вооруженные силы РФ уже поступили модернизированные ПТРК «Корнет-Д» с дальностью стрельбы до 10 километров. Данные системы поставлены и Сирийской арабской армии, где себя отлично зарекомендовали на поле боя.