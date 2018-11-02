Пошаговая война и хоррор-комедия: подробности Phoenix Point и Phantom Hall

Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Две студии-разработчика на официальных YouTube-каналах представили видеоматериалы, посвящённые своим новым проектам. Студия Snapshot Games представила первый трейлер пошаговой стратегии Phoenix Point. Студия Insendium Games, в свою очередь, поделилась трейлером комедийного ужастика Phantom Halls, посвящённому релизу игры на платформе Steam.

Студия Sharpshot Games представила первый трейлер стратегии Phoenix Point. Разработчики сообщают, что игра будет максимально похожа на популярную пошаговую стратегию XCOM, положительно воспринятую критиками. Игрокам предстоит взять на себя командование тремя различными игровыми фракциями: Disciples of Anu, New Jericho и Synedrion. У каждой стороны есть свои уникальные умения и пути дальнейшего развития. Игровой процесс проекта включает в себя найм бойцов, выполнение непростых миссий, а также нападения на фракции противников.

Релиз Phoenix Point запланирован на июнь 2019 года. Разработкой проекта занимается Джулиан Голлоп, создатель оригинальной игры XCOM.

Студия Insendium Games представили трейлер своего кооперативного комедийного хоррора (ужастика) Phantom Halls, посвящённый выходу игры на платформе Steam. Разработчики специально запланировали выход проекта во время праздника Хэллоуин.

В игре уже доступны порядка 13 игровых персонажей и более 20 видов врагов. Также игроков ожидают порядка 50 видов различного оружия и 7 уникальных игровых локаций. Разработчики сообщают, что одной из локаций станет хижина из фильма «Зловещие мертвецы».

Напоминаем, что Phantom Halls — action игра о группе старшеклассников, путешествующих по заброшенному особняку и сражающихся с нечистью. Игра поддерживает кооперативное прохождение до 4 игроков. Проект уже доступен на игровой платформе Steam.

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