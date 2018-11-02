Новая задача для производителей — вооружить комплексы С-400 ракетами 40Н6

Москва, , 14:22 — REGNUM Темп производства зенитных ракетных комплексов С-400 очень высок все последние годы как в связи с иностранными заказами, так и с госзаказом для российской армии, напоминает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) состоялась торжественная передача в войска очередного полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Новый ЗРК стал четвертым полковым комплектом, который поступил на вооружение в 2018 году.

Темп производства зенитных ракетных комплексов С-400 очень высок все последние годы. Это связано как с огромным заказом в интересах российской армии, так и с последними экспортными соглашениями (Китай, Индия и Турция).

Учитывая огромную востребованность С-400 не так давно были открыты два новых завода, занимающихся производством этой системы.

Отдельно стоит отметить и недавнее принятие на вооружение новой зенитной ракеты 40Н6, которая способна поражать цели противника на дальности до 380−400 км. Теперь перед производителями стоит задача вооружить уже находящиеся в стою С-400 этими ракетами.

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