Первый полёт «Союза» после аварии застрахуют на 201 млн рублей

Москва, , 11:58 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» нашла желающих застраховать пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Согласно проекту договора, размещённого на официальном сайте госзакупок, услуги по «страхованию рисков при запуске космического аппарата «Глонасс-М» № 57, ракеты-носителя «Союз-2.1б», сборочно-защитного блока (головного обтекателя) и разгонного блока «Фрегат» окажут АО «СОГАЗ» и страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах».

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Овчинин и Хейг снова полетят на МКС весной 2019 года — Рогозин

Отмечается, что сумма контракта превысит 201,140 млн рублей, что на 23 млн рублей больше, чем планировалось изначально. На объявленный после аварии последнего «Союза-ФГ» 19 октября электронный аукцион не поступило ни одной заявки.

Согласно техническому заданию, в случае наступления страхового случая, в том числе полной гибели ракетоносителя, прерывания зажигания на старте ракеты, сумма выплат составит до 2,095 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая авария в истории современной российской пилотируемой космонавтики произошла 11 октября 2018 года. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС-10», на котором находился новый экипаж для МКС. Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг были вынуждены вернуться на Землю. Причиной аварии, как заявили в «Роскосмосе» стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней ракеты.

Планируется, что запуск нового экипажа к Международной космической станции (МКС) состоится 3 декабря.

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