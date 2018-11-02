Британское СМИ заплатит миллион фунтов за раскрытие информации об игре

Виндзор, Великобритания, , 11:27 — REGNUM Британское издание Trusted Reviews опубликовало конфиденциальную информацию о разработке крупного игрового проекта Red Dead Redemption 2 в феврале 2018 года. Теперь СМИ на своём официальном портале просит прощения у компании Take-Two и обязуется выплатить необходимую сумму в благотворительные фонды по выбору издателя.

Информация, опубликованная британским СМИ, раскрывала подробности одиночной игровой кампании. Также Trusted Reviews опубликовали информацию касательно Red Dead Online (мультиплеерная составляющая проекта). Например, детали о соревновательных режимах, среди которых был замечен режим Battle Royale («Королевская битва»).

По заявлению представителей Rockstar, студия Take-Two серьёзно относится к защите безопасности данных и будет преследовать по закону каждого, кто намерен публиковать конфиденциальную информацию. После этого представители издания Trusted Reviews официально попросили прощения у компании, полностью признав свою вину. Теперь СМИ обязано выплатить порядка 1 млн фунтов в благотворительные фонды по выбору компании издателя: American Indian College Fund, American Prairie Reserve и First Nations Development Institute.

Напоминаем, что Red Dead Redemption 2 — компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная и выпущенная Rockstar Games для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Является третьей в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption (2010). Действие игры происходит в 1899 году на Диком Западе, на территории нескольких вымышленных штатов США. Сюжет игры построен вокруг приключений банды Датча ван дер Линде.

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