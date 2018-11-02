ВГТУ разрабатывает автономные источники тока с рекордным КПД

Воронеж, , 11:06 — REGNUM Воронежский государственный технический университет получит финансовую поддержку в размере 40 млн рублей для завершения очередного этапа проекта по разработке термоэлектрических генераторных и охлаждающих устройств нового поколения, сообщает 2 ноября пресс-служба вуза.

«Речь идет об автономных источниках тока с рекордным КПД, высокими параметрами надежности и долговечности», — пояснили в университете.

Проект реализуется совместно с индустриальным партнёром — АО «Корпорация НПО «РИФ». Разрабатываемые источники тока предназначены для энергообеспечения удаленных и труднодоступных объектов, а также повышения эффективности существующих систем энергоснабжения газовой отрасли.

В вузе отмечают, что реализация проекта способствует формированию в России системы экологически безопасной энергетики. Осуществление проекта началось в 2017 году и рассчитано на 3 года. Общий объем финансирования составляет 400 миллионов рублей.

Еще 40 млн рублей вуз получит по линии министерства науки и высшего образования РФ. Эти средства будут направлены на дальнейшую реализацию стратегии развития ВГТУ как опорного университета.