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ВГТУ разрабатывает автономные источники тока с рекордным КПД

Техника

Разработка будет востребована для электроснабжения на удаленных и труднодоступных объектах

Воронеж, 2 ноября 2018, 11:06 — REGNUM  Воронежский государственный технический университет получит финансовую поддержку в размере 40 млн рублей для завершения очередного этапа проекта по разработке термоэлектрических генераторных и охлаждающих устройств нового поколения, сообщает 2 ноября пресс-служба вуза.

«Речь идет об автономных источниках тока с рекордным КПД, высокими параметрами надежности и долговечности», — пояснили в университете.

Проект реализуется совместно с индустриальным партнёром — АО «Корпорация НПО «РИФ». Разрабатываемые источники тока предназначены для энергообеспечения удаленных и труднодоступных объектов, а также повышения эффективности существующих систем энергоснабжения газовой отрасли.

В вузе отмечают, что реализация проекта способствует формированию в России системы экологически безопасной энергетики. Осуществление проекта началось в 2017 году и рассчитано на 3 года. Общий объем финансирования составляет 400 миллионов рублей.

Еще 40 млн рублей вуз получит по линии министерства науки и высшего образования РФ. Эти средства будут направлены на дальнейшую реализацию стратегии развития ВГТУ как опорного университета.

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«Зеленая» энергетика
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