Toyota отзывает более 1,6 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта

Тоёта, Япония, , 09:49 — REGNUM 1 ноября японский автопроизводитель Toyota сообщил об отзыве более 1,6 млн автомобилей по всему миру. Причина — проблемы с подушками безопасности, пишет газета Daily Sabah.

В 1,06 млн машин необходимо заменить блок управления подушками безопасности. Это бесплатно для клиентов и занимает около часа. Из-за дефекта система безопасности может активироваться во время движения автомобиля. Еще для 600 тыс. автомобилей необходим ремонт самих подушек. Дефекты выявлены в моделях Avensis, Corolla и Corolla Verso.

За последние недели Toyota из-за различных проблем отозвала уже несколько миллионов гибридных автомобилей.