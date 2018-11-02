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Toyota отзывает более 1,6 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта

Техника

Это касается моделей Avensis, Corolla и Corolla Verso

Toyota отзывает более 1,6 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта
Yohann Legrand
Логотип Toyota

Тоёта, Япония, 2 ноября 2018, 09:49 — REGNUM  1 ноября японский автопроизводитель Toyota сообщил об отзыве более 1,6 млн автомобилей по всему миру. Причина — проблемы с подушками безопасности, пишет газета Daily Sabah.

В 1,06 млн машин необходимо заменить блок управления подушками безопасности. Это бесплатно для клиентов и занимает около часа. Из-за дефекта система безопасности может активироваться во время движения автомобиля. Еще для 600 тыс. автомобилей необходим ремонт самих подушек. Дефекты выявлены в моделях Avensis, Corolla и Corolla Verso.

За последние недели Toyota из-за различных проблем отозвала уже несколько миллионов гибридных автомобилей.

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