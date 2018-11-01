США ведут разработку сверхзвукового пассажирского лайнера

Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Американское агентство NASA недавно заключило с компанией Lockheed Martin Aeronautics контракт на сумму 247,5 миллионов долларов на строительство сверхзвукового самолета. Официальное название X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology). Речь идет о создании пассажирского лайнера.

Уже заданы параметры этого перспективного сверхзвукового самолета. Полет его должен будет проходить на высоте около семнадцати тысяч метров при крейсерской скорости не менее полутора тысяч километров в час.

Конструкторы самолета хотят создать аэродинамическую схему аппарата с минимальным аэродинамическим сопротивлением. Кроме этого, ведется работа и над значительным снижением шумности двигателей самолета при его взлете и заходе на посадку.

Компания Lockheed Martin собирается начать производство X-59 на своем заводе Skunk Works в городе Палмдейл, штат Калифорния, в начале 2019 года. После того, как X-59 будет полностью протестирован и признан безопасным для полетов в национальном воздушном пространстве США, планируется начать работу с американскими и международными регулирующими органами по разработке правил по уровням шума при сверхзвуковых полетах.

В настоящее время NASA тестирует аэродинамические свойства уменьшенной модели X-59 в аэродинамической трубе. Данные, полученные в ходе этих испытаний, будут использоваться для разработки имитационных моделей и совершенствования управления полетом самолета.