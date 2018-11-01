В Японии проходит форум GEO-XV – в области наблюдений за Землей

Токио, , 12:38 — REGNUM Международный форум GEO-XV — в области наблюдений за Землей — проходит с 29 октября по 2 ноября 2018 года в городе Киото (Япония), сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

В пленарном заседании Группы наблюдения за Землей, объединившем более 400 специалистов, представителей международных и государственных структур и сообществ, исследовательских и образовательных институтов из более, чем 50 стран мира, принимают участие представители Роскосмоса.

В состав российской делегации помимо Госкорпорации «Роскосмос» входят представители Росгидромета, МЧС России, МИД России, Минэкономразвития, Росстандарта и ИКИ РАН. Делегацию Роскосмоса возглавляет заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко.

На мероприятии специалисты обсуждают актуальные научно-технические и организационные вопросы международного сотрудничества в сфере наблюдения за Землей и перспективы использования российской орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в интересах международного сообщества. Кроме того, специалистам были представлены планы по наращиванию российской орбитальной группировки космических аппаратов и наземной инфраструктуры ДЗЗ.

«Участие российских специалистов в пленарных заседаниях исполкома Группы по Наблюдению за Землей (ГНЗ) и его исполкома позволяет на практике познакомиться с передовыми мировыми достижениями в области дистанционного зондирования Земли и использовать полученные знания для развития технологий обработки и предоставления потребителям больших объемов данных ДЗЗ», — прокомментировал актуальность события Валерий Заичко.

Отмечается, что российская орбитальная группировка ДЗЗ в настоящее время состоит из восьми космических аппаратов, обеспечивающих необходимые режимы съемки в видимом и инфракрасном диапазонах: 2-х космических аппаратов (КА) «Ресурс-П», 4-х КА «Канопус-В», «Электро-Л» и «Метеор-М». Эти ресурсы в сочетании с технологиями ДЗЗ позволяют отслеживать и прогнозировать экстремальные природные явления, снижать влияние климатических изменений, увеличивая эффективность управления сельским хозяйством, водными ресурсами, здравоохранением и сохранением разнообразия жизни — особенно в мировом океане, Арктике, Антарктике и горных регионах мира. В конце декабря Госкорпорация «Роскосмос» планирует запустить еще два КА «Канопус-В», тем самым увеличив возможности российской орбитальной группировки и ее вклад в деятельность ГНЗ.

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Межправительственная организация — Группа по наблюдению за Землей (Group on Earth Observations, GEO) создана в 2003 году для продвижения идей, принципов и технологий максимального использования данных наблюдений за Землей в интересах международного сообщества как основы для принятия управленческих решений. GEO объединяет 102 страны мира и 103 организации.

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