Вертолеты Ми-171А2 и Ансат прибыли в Китай для участия в Airshow China 2018

Чжухай, Китай, , 12:02 — REGNUM Вертолеты Ми-171А2 и Ансат производства холдинга «Вертолеты России» прибыли в Китай и приступили к выполнению тренировочных полетов в преддверии открытия летной программы Airshow China 2018, сообщила 1 ноября пресс-служба предприятия на странице Вконтакте.

Отмечается, что гости и участники выставки смогут наблюдать вертолеты российского производства воздухе в каждый из дней выставки, которая пройдет с 6 по 11 ноября в Чжухае (Китай). По завершении авиасалона вертолеты отправятся в демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии.

Также модели Ми-171А2 и Ансат и Ка-32А11ВС будут представлены на стенде предприятия. Специалисты холдинга проведут презентации вертолетов российского производства, расскажут об их уникальных характеристиках и конкурентных преимуществах.

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