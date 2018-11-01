Создатель Oculus объяснил, почему VR-технологии малопопулярны

Лонг-Бич, США, , 11:09 — REGNUM Современные устройства виртуальной реальности не нужны пользователям даже за бесплатно, а спросом VR (виртуальная реальность) пользуется только у самых увлечённых геймеров. Такую позицию высказал создатель шлема виртуальной реальности Oculus Rift и сооснователь компании Oculus VR Палмер Лаки в своём личном блоге Palmerluckey.com.

«На данный момент не существует никаких VR-устройств, способных господствовать в этой индустрии даже по цене ноль долларов. Можно было бы раздать всем бесплатно Oculus Rift + PC, но большинство перестало бы этим пользоваться спустя несколько недель или месяцев», — отметил Лаки в записи под названием «бесплатно — не достаточно дёшево».

Сооснователь Oculus считает, что причиной такой непопулярности современных VR-технологий является нехватка качественного опыта использования продукта у пользователей. Лаки сообщает, что современными VR-устройствами пользуются только самые увлечённые геймеры. Однако сам разработчик считает, что VR-технологии ждёт огромный успех и в ближайшие годы число их пользователей достигнет 50 млн человек.

Напоминаем, что недавно Брендан Айриб, один из основателей Oculus, покинул свой пост в компании Facebook (которая с 2014 года является обладателем Oculus). Также появилась информация о том, что работа над проектом Oculus Rift 2 была заморожена.

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