Телефоны-раскладушки могут вернуться в продажу – Wall Street Journal

Вашингтон, , 10:41 — REGNUM По меньшей мере пять ведущих производителей мобильных телефоном, в том числе Apple Inc., рассматривают возможность создания новых телефонов-раскладушек, что позволит отойти от устоявшейся прямоугольной формы устройств, сообщает американское издание the Wall Street Journal.

Такая мера необходима для того, чтобы остановить тенденцию к сокращению продаж мобильных устройств, связанных отчасти с удлинением цикла их замены. Также сокращение продаж связывают с тем, что потребители не находят необходимым менять мобильный телефон из-за того, что новая модель имеет немного лучшие характеристики программного обеспечения, качества экрана и мощности камеры.

Более того, создание более широких дисплеев, которые бы не занимали слишком много места начинает играть все более важную роль на фоне появления новых сетей 5G, которые способствуют росту объемов потребления видео, виртуальной реальности и других медиа.

На регистрацию патентов подано несколько конструкций. В частности, новые телефоны могут получить вид зажима для банкнот, а также книжки. Среди преград на пути к созданию принципиально новых устройств эксперты называют технические сложности — необходимость разработки достаточно гибкого дисплея, который будет обладать высоким качеством изображения и стойкостью, — создание цепей поставки. Наконец, важен вопрос, будет ли новый дизайн интересен потребителю.

«Потребуется несколько лет, чтобы убедить потребителей, что складывающиеся модели смогут предоставить больше удобств, более качественное потребление», — отметил Джаси Хонг, аналитик IHS Markit, добавив, что «рынок смартфоном перенасыщен, поэтому нам нужно что-то новое».

В 2017 году продажи смартфонов впервые сократились на 1% до 1,47 млрд.

С тех пор как в 2007 году компания Apple Inc выпустила свой знаменитый смартфон, телефоны стали более производительными и сложными в плане программного обеспечения, но их общий вид остался без изменения. Такое положение вещей значительно контрастирует с первыми годами бума мобильных телефонов, когда устройства производились абсолютно разных размеров и форм.