На Украине пройдут испытания управляемых ракет

Киев, , 23:13 — REGNUM В херсонской области на Украине с 1 по 4 ноября пройдут испытания управляемых ракет, заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский, сообщает 31 октября УНИАН.

По его слова, испытания начнутся управляемых ракет и зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году киевская хунта начала активно вкладывать средства в развитие военной отрасли. Однако в результате множество украинских разработок оказались негодными к боевым действиям. Так, миномет «Молот» разрывается прямо в руках у украинских солдат, а некоторые танки имеют слишком большой вес.