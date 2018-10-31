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На Украине пройдут испытания управляемых ракет

Техника

И зенитно-ракетных комплексов

Киев, 31 октября 2018, 23:13 — REGNUM  В херсонской области на Украине с 1 по 4 ноября пройдут испытания управляемых ракет, заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский, сообщает 31 октября УНИАН.

По его слова, испытания начнутся управляемых ракет и зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году киевская хунта начала активно вкладывать средства в развитие военной отрасли. Однако в результате множество украинских разработок оказались негодными к боевым действиям. Так, миномет «Молот» разрывается прямо в руках у украинских солдат, а некоторые танки имеют слишком большой вес.

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Вооруженные силы Украины
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