Samsung выпустит 5G смартфон

Сеул, , 22:16 — REGNUM Южнокорейская технологическая компания Samsung готовится выпустить новый смартфон, поддерживающий сеть 5G. Ожидается, что уже в следующем году в продажу поступит новый продукт — Samsung Galaxy S10, способный работать с сетями нового поколения, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо. Также смартфон будет способен распознавать отпечаток пальца с помощью экрана. В данный момент компания ведёт переговоры с американскими операторами, в частности — Verizon — о совместимости новых устройств с существующей сетью. Verizon запустила 5G на территории США 1 октября 2018 года.

5G позволит увеличить скорость мобильного интернета до 1−2 Гбит/с, что в 10−20 раз выше, чем у сети 4G. Кроме того, использование 5G снизит потребление электроэнергии, сократит расход заряда аккумулятора и обеспечит бóльшую доступность. Технология появилась в 2014 году и активно тестируется телекоммуникационными компаниями по всему миру, в том числе и российскими операторами.