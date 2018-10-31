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США разрабатывают боевой лазер для уничтожения ракет в момент взлета

Техника

Для продолжения работ по созданию боевого лазера Агентство противоракетной обороны США выделило компании Lockheed Martin 25,5 миллиона долларов

США разрабатывают боевой лазер для уничтожения ракет в момент взлета
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Лазерные указки

Вашингтон, 31 октября 2018, 19:33 — REGNUM  Американская компания Lockheed Martin выпустила 30 октября очередной пресс-релиз. В нем сообщается, что Агентство противоракетной обороны США выделило компании 25,5 миллионав долларов на девять месяцев для продолжения работ по разработке демонстрационной версии лазера-перехватчика ракет LPLD. Данная программа началась еще в 2017 году.

Концепция лазера Lockheed Martin состоит из волоконной лазерной системы на высокопроизводительной авиационной бортовой платформе. Лазер LPLD предназначен для поражения ракеты на этапе ее взлета, в короткое окно после запуска, что является идеальным временем для уничтожения ракеты, прежде чем она сможет развернуть несколько боеголовок и ложные цели.

В течение девяти месяцев Lockheed Martin будет развивать свою концепцию лазера, чтобы довести ее дизайн до уровня, который позволит создать опытный образец.

Вице-президент компании по программам противоракетной обороны Сара Ривз заявила, что удалось добиться большого прогресса в разработке LPLD, и на данном этапе развития проекта конструкторы сосредоточатся на способности поддерживать стабильность лазерного луча и фокусироваться на оперативно значимых диапазонах.

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