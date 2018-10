Пользователь разработал «голый мод» для персонажей игры SoulCalibur

Токио, , 15:52 — REGNUM Пользователь с ником Sakura4 создал модификацию для недавно вышедшей игры Soulcalibur VI. Благодаря новому моду (модификации) все игровые персонажи (как классические, так и созданные самими игроками) оказались полностью обнажёнными, сообщает DSOGaming.

Ранняя версия модификации позволяла оставлять без одежды только персонажей, созданных благодаря встроенному редактору игры. Пользователь Sakura4 пошёл дальше и доработал «голый мод» для Soulcalibur VI таким образом, чтобы его действие распространялось на всех игровых персонажей. Правда, модификация отображается лишь у того игрока, который её применил. То есть при игре онлайн с другими игроками соперники не смогут увидеть визуальных изменений.

Пользователи отметили, что все персонажи игровой серии SoulCalibur были созданы нарочито гипертрофированно сексуальными и «такая модификация рано или поздно должна была появиться».

Напоминаем, что SoulCalibur VI стала не единственной игрой, для которой пользователи разработали подобную модификацию. Naked Mod существует для игр: Fallout, Kingdom Come: Deliverance, The Elder Scrolls, The Witcher, Dragon Questm, World of Warcraft, Sims и т.д.

