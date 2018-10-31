Apple серьезно подняла в России цены на свои устройства

Москва, , 14:29 — REGNUM После того как компания Apple провела представление новых MacBook Air и iPad Pro, в России выросли цены на устройства компании. Об этом 31 октября сообщил портал Tjournal.

Авторы издания проверили действующие цены на сайте Apple с информацией, сохранившейся в кэше Google. Выяснилось, в частности, что цены на MacBook Air выросли в среднем на 10 тыс. рублей, манипулятор Magic Mouse стал дороже на 1100 рублей, а стоимость iMac Pro увеличилась на 43 тыс. рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Apple провела в Нью-Йорке представление новых MacBook Air и iPad Pro. Стоит отметить, что впервые с 2014 года обновили линейку MacBook Air. Устройство получило сенсорный отпечаток пальцев Touch ID и два порта USB-C.

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