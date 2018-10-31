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На Украине испытали новый мобильный миномёт

Техника

Его задача – выстрелить и побыстрее уехать

Киев, 31 октября 2018, 14:18 — REGNUM  На полигоне ВСУ прошли испытания 120-мм миномёта на базе автомобиля «Барс-8», сообщил 31 октября официальный сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

На испытаниях присутствовал глава СНБО Александр Турчинов.

«Барс-8ММК» представляет из себя автомобиль, предназначенный для быстрой смены огневой позиции:

«Комплекс может быстро передвигаться в необходимую точку ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения — всего 1 минута», — рассказал Турчинов.

Он также отметил, что комплексу нужно ещё 20 секунд, чтобы покинуть позицию и тем самым избежать ответного огня.

Напомним, десятки украинских солдат погибли и получили ранения после серии взрывов «нового» украинского 120-мм миномёта «Молот», который является ухудшенной копией советского оружия.

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Завод-изготовитель «Молотов» отказывается признавать вину в случившемся.

А также: Изготовитель злополучных миномётов «Молот» отказал ВСУ в их обслуживании

Напомним, использование крупнокалиберных 120-мм миномётов в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.

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Вооруженные силы Украины
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