Наёмный убийца и японский офицер: детали Hitman 2 и Strange Brigade

Копенгаген, , 14:43 — REGNUM Две студии разработчика на своих официальных YouTube-каналах представили видеоматериалы, посвящённые новым игровым проектам. Компания IO Interactive продемонстрировала трейлер игры Hitman 2, рассказывающий об особенностях проекта. Студия Rebellion в свою очередь представила трейлер нового сюжетного дополнения к игре Strange Brigade.

Студия IO Interactive представила трейлер своей будущей игры Hitman 2, являющейся продолжением богатой на проекты серии Hitman. Разработчики сообщают, что в игре появятся шесть новых локаций, расположенных в самых разных точках мира: Новая Зеландия, США, Колумбия, Индия и Северная Атлантика будут представлены в будущем проекте. Также в трейлере упоминаются улучшенный искусственный интеллект, сетка видимости камер, симуляция зеркал, возможность прятаться в толпе людей и т. д. Релиз Hitman 2 состоится 13 ноября на PC, PS4 и Xbox One.

Hitman — серия компьютерных игр в жанре стелс-экшен, доступная на большинстве современных платформ. Действие игр развивается вокруг профессионального киллера, известного под кодовым именем Агент 47. Серия разрабатывается IO Interactive, независимой датской компанией. До 2017 года серия издавалась компанией Square Enix и насчитывала шесть игр.

Компания Rebellion представила трейлер появившегося дополнения для игры Strange Brigade. Оно будет называться The Sunken Kingdom и станет вторым сюжетным дополнением для игры. Разработчики сообщают, что, помимо добавленной сюжетной линии, в игре появится новый игровой персонаж — японский морской офицер. Также в игровой процесс добавят новые виды вооружения. Дополнение уже доступно на PC, PS4 и Xbox One.

Напоминаем, что Strange Brigade — игра в жанре шутер (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) от третьего лица, разработанная студией Rebellion Developments. События игры происходят в альтернативной Британской империи 1930-х годов, которую исследуют игровые персонажи. Каждый из них обладает собственным оружием, тактиками и сверхчеловеческими силами. Игра вышла 28 августа 2018 года.

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