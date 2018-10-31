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Десктопная версия Telegram не зашифровывает переписку пользователей

Техника

Сообщения из «секретного чата» также попадают в открытую базу данных

Берлин, 31 октября 2018, 12:42 — REGNUM  Приложение Telegram Desktop не зашифровывает переписку пользователей. На это обратил внимание инженер из США Натаниэль Сачи, о чем сообщил в своём Twitter.

Он обнаружил, что Telegram Desktop хранит сообщения в незашифрованной базе данных SQLite. Программа формирует переписку в текстовые файлы, которые хранятся в системе в открытом доступе. Версия Telegram Desktop поддерживает защиту паролем, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к приложению, но этот параметр безопасности не предполагает шифрования.

https://twitter.com/nathanielrsuchy/status/1057111749671993344

Сачи также протестировал функцию «секретного чата» и выяснил, что все сообщения попадают в одну и ту же базу данных, независимо от того, получают ли они преимущество сквозного шифрования. То же происходит и с медиафайлами, передаваемыми в переписке. Сачи очень удивило, что шифрование приложения не распространяется на локальную среду. Сотрудники Telegram пока никак не прокомментировали найденную уязвимость.

Между тем это не первый недочет, который обнаруживают пользователи Telegram. Так, в начале октября эксперты в области кибербезопасности выяснили, что во время звонков через мессенджер можно раскрыть IP-адрес юзера. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что утечка затронула лишь малый процент пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Уязвимость Telegram может позволить злоумышленникам читать переписку

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