Вассерман объяснил, зачем РФ нужен переход на цифровое телевещание

Москва, , 12:52 — REGNUM Переход РФ на цифровое телевещание увеличит возможности просмотра для каждого гражданина, полагает известный эрудит, политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в середине января 2019 года закончится процесс отключения аналогового вещания федеральных телеканалов.

«Во-первых, качество цифрового вещания несравненно выше, чем аналогового, — сказал Вассерман. — Почему? Потому что в аналоговом вещании невозможно отличить помеху от полезного сигнала. В цифровом же вещании, грубо говоря, сигнал может быть либо 0, либо 1 — и любой промежуточный вариант легко опознается. И соответственно можно очистить передаваемый сигнал от помех. Кроме того, в цифровом вещании несравненно выше пропускная способность, и полезных сигналов мы можем передавать гораздо больше».

Вассерман объяснил, что в том частотном диапазоне, который сейчас выделен под телевидение, можно передавать несколько аналоговых каналов телевещания и многие сотни, а то и тысячи цифровых.

«Поэтому получается, что переход на цифру увеличивает для каждого гражданина возможности просмотра, — добавил эксперт. — Мы получаем гораздо больше информации в «цифре», чем в аналоговом сигнале. Конечно, это не всегда хорошо, потому что чем больше каналов вещает, тем больше среди них всякой ахинеи. В цифре намного легче организовать отдельные каналы, показывающие всё по какой-то конкретной теме, тогда как в аналоговом вещания просто не хватит каналов на все темы, представляющие массовый интерес. Поэтому в целом переход на цифру полезен, но не надо действовать по принципу «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт». Тем более что на самом деле дураки стараются расшибать лбы не себе, а окружающим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, для того чтобы начать пользоваться цифровым телевидением, гражданам РФ предстоит обзавестись (понятное дело, за свой счёт) специальным оборудованием — цифровой приставкой и приёмником. Самая дешевая приставка, по словам чиновника, стоит около 700−800 рублей.

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