Облачный гейминг: Компания Electronic Arts анонсировала проект Atlas

Редвуд-Сити, США, , 10:44 — REGNUM Компания Electronic Arts (EA) анонсировала свой новый облачный игровой проект Atlas, над которым ежедневно уже работает более 1 тыс. человек. Отмечается, что он будет построен на базе «движка» (базовое программное обеспечение компьютерной или видео игры) Frostbite. Об этом 30 октября сообщил потал GamesIndustry.

Технический директор компании Кен Мос пояснил, что при реализации Atlas EA надеется преодолеть основные препятствия, с которыми она сегодня сталкивается при разработке игр. Ожидается, что в рамках проекта будут «бесшовно» соединены искусственный интеллект, облачные вычисления, онлайн-сервисы и Frostbite.

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Напомним, в случае такого сервиса как облачный гейминг игры запускаются не на устройстве пользователя, а на удалённом сервере. На устройство игрока приходит лишь видеопоток. Ранее подобные сервисы анонсировали компании Google, Microsoft и NVIDIA.

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