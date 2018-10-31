«Игры не будут подчиняться платформам» — глава EA о будущем видеоигр

Редвуд-Сити, США, , 10:29 — REGNUM Эндрю Уилсон, глава компании Electronic Arts, одной из самых крупных студий издателей и разработчиков игр рассказал о том, каким видит будущее видеоигр. По его мнению, спустя время, игры станут ближе к фильмам, телевидению и музыке, а значит, не будут привязаны к конкретным девайсам или платформам, сообщает GameSpot.

«Мы планируем на будущее. Мы видим мир, в котором игры не привязаны к конкретному устройству или техническим характеристикам. Мы видим мир, в котором игры не подчиняются платформам, бизнес-моделям и географии», — сообщил Эндрю Уилсон.

Глава Electronic Arts считает, что его предположение может стать реальностью благодаря облачным и стриминговым сервисам. В музыке, кино и телевидении любой приобретаемый контент может быть использован пользователем, независимо от того, каким устройством обладает конечный потребитель. Такой подход значительно отличается от привычного игрового опыта, когда каждая игра создаётся под конкретную платформу, отметил Уилсон.

Electronic Arts (EA) — американская корпорация, которая занимается разработкой и распространением видеоигр. Компания была основана 28 мая 1982 Трипом Хокинсом, и стала одной из первых компаний в игровой индустрии. Она отличалась тем, что популяризировала специальности, связанные с разработкой игр. Например, дизайн и программирование. Стартовый капитал, сформированный целиком за счёт личных накоплений Хокинса, составил $200 тыс. В то время компания называлась Amazin' Software. Уже к началу 2000-х EA стала одним из самых больших в мире издательств, и занимала среди них третье место.

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