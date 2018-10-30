Apple представила новый планшет iPad Pro

Нью-Йорк, США, , 18:47 — REGNUM Американская компания Apple 30 октября представила обновлённый планшет iPad Pro. Презентация новой продукции компании прошла в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке.

Особенностью устройства стало отсутствие кнопки Home («Домой»). Сканер отпечатка пальца теперь заменён сенсором Face ID. Также Apple отказалась от использования в планшете разъёма Lightning, заменив его на более быстрый порт USB-C.

Новый iPad Pro будет доступен в двух версиях — с экраном 11 дюймов и 12,9 дюймов. В планшетах использован новый 8-ядерный процессор Apple A12X Bionic, который, как заявлено, на 90% быстрее предыдущего. Объём памяти устройства может составлять до 1 Тб.

Продажи планшета стартуют 7 ноября. В России стоимость модели с 11-дюймовым экраном будет составлять от 65 990 рублей, с 12,9-дюймовым экраном — от 93 990 рублей.

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