Apple обновила линейку MacBook Air впервые с 2014 года

Нью-Йорк, США, , 18:16 — REGNUM Американская компания Apple впервые с 2014 года представила обновлённую линейку ноутбуков MacBook Air. Презентация новой продукции состоялась 30 октября в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке.

Новый Air получил обновлённый дизайн в стиле современных MacBook. Компьютер оснащён процессором i5 восьмого поколения, оперативной памятью до 16 Гб и SSD-накопителем объёмом до 1,5 Тб.

Ноутбук не получил сенсорной панели Touch Bar, но теперь имеет сканер отпечатков пальцев Touch ID. Стандартный аудиоразъём 3,5 мм сохранился, также компьютер имеет два порта USB-C.

Новый MacBook Air получился почти на 20% меньше своего предшественника. При этом рамки вокруг экрана были значительно уменьшены, что позволило сохранить диагональ дисплея в 13,3 дюйма. Вес компьютера составляет 1,24 кг.

Продажи нового MacBook Air начнутся 7 ноября. Цена на устройство в России начинается от 104 990 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple представит новые модели планшетов и ноутбуков

Читайте развитие сюжета: Apple представила новый планшет iPad Pro