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Россия поставила в Луганск аппаратуру для перинатального центра

Техника

А также ангиограф для Луганской республиканской клинической больницы

Россия поставила в Луганск аппаратуру для перинатального центра
Norbert Kaiser
Перинатальный центр. Палата интенсивной терапии

Луганск, 30 октября 2018, 18:22 — REGNUM  Луганск получил из России новую аппаратуру для перинатального центра и ангиограф, заявил исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, сообщает 30 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, Россия оказывает большую помощь ЛНР в вопросе медицинского оборудования. Так, указанная аппаратура была доставлена в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Также ранее ЛНР сама закупила для детской больницы аппарат для проведения УЗИ, планируется купить еще два подобных аппарата.

Напомним, ранее Пасечник заявил, что власти ЛНР разработают до 2023 года программу развития здравоохранения, чтобы все медучреждения были обеспечены средним и младшим медперсоналом.

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