Благодаря цветам геймер-пацифист поставил новый рекорд в World of Warcraft

Ирвайн, США, , 17:12 — REGNUM Игрок World of Warcraft достиг максимального (120) уровня, просто собирая цветы. Первый в истории абсолютно нейтральный игрок добился такого результата за несколько тысяч часов игрового времени, сообщает PCGamer.

Игрок с ником Doubleagent сразу же стал знаменитостью мира World of Warcraft. Помимо того, что он не проходил заданий и не сражался с неигровыми существами (что является основным способом повышения уровня в игре), геймер-пацифист лишь собирал цветы и никогда не покидал стартовой локации своей расы «Скитающийся остров», которую обычные игроки покидают сразу после достижения 10 уровня.

Дело в том, что Doubleagent играет за персонажа расы «пандарены», представители которой в мире Warcraft остаются нейтральными до достижения 10 уровня. После этого игроки-пандарены должны сделать выбор и стать частью одной из игровых фракций, Орды или Альянса. Таким образом, Doubleagent стал единственным в истории высокоуровневым игроком, полностью сохранившим игровой нейтралитет.

Слава об «удивительной панде-пацифисте» моментально распространилась по игровому сообществу. Doubleagent запускал стримы, в которых собирал цветы, а сотни игроков каждый день смотрели на необычного игрока за работой. Так, в рекордный момент получения максимального уровня Doubleagent был окружен толпой игровых зевак. Сейчас игрок отмечает своё достижение и просит компанию-разработчика предоставить ему новый игровой вызов. Известно, что 90 уровня геймер достиг за 175 дней игрового времени. А максимального уровня, появившегося в аддоне Battle for Azeroth, ещё за 77 дней, в то время как остальные игроки тратят на это лишь неделю.

Напоминаем, что World of Warcraft — это массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment. Действие World of Warcraft происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft, игра тесно связана с предыдущими играми серии — стратегиями в реальном времени. Каждый игрок управляет одним персонажем и может взаимодействовать с другими игроками в общем виртуальном мире. Игра вышла 23 ноября 2004 года.

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