Ошибка обновления Windows 10 открыла доступ к файлам пользователей

Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Компания Microsoft исправила ошибку, которую допустили её программисты в обновлении Windows 10, которое вышло в октябре 2018 года. Эта уязвимость могла позволить злоумышленникам получить доступ ко всем файлам пользователя. Об этом 29 октября сообщил портал BleepingComputer.

Как выяснил разработчик приложений для UWP (Universal Windows Platform) Себастьян Лашанс, ошибка в обновлении убрала одну из функций защиты, более того, оказалось, что до обновления Build 1809 (от 6 октября 2018 года) пользователям не показывалось окно, в котором их уведомляли, что они предоставляют дополнительный доступ. Таким образом, злонамеренный разработчик мог получить доступ ко всей файловой системе пользователя.

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Напомним, ранее в Microsoft Store было обнаружено вредоносное приложение Album by Google Photos, которое выдавало себя за программу Google. Оказалось, что оно является рекламным кликером, который открывал различные рекламные объявления в Windows 10.

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