В России отзывают более 200 автомобилей Datsun

Москва, , 15:12 — REGNUM Российский офис Nissan объявил об отзыве более 200 автомобилей Datsun, сообщает 30 октября Росстандарт.

Отмечается, что под отзыв попали автомобили Datsun on-DO и mi-DO, произведенные с 3 по 20 апреля текущего года. На данных автомобилях выявлен дефект установки рулевого колеса с другим модулем подушки безопасности.

Напомним, ранее компания Datsun выпустила в Индии специальную версию кроссовера redi-GO, автомобиль получил множество доработок интерьера и экстерьера. Спецверсия получила фронтальные подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, электроусилитель руля и кондиционер.

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