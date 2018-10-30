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В России отзывают более 200 автомобилей Datsun

Техника

На автомобилях выявлен дефект установки рулевого колеса с другим модулем подушки безопасности

В России отзывают более 200 автомобилей Datsun
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Логотип Datsun

Москва, 30 октября 2018, 15:12 — REGNUM  Российский офис Nissan объявил об отзыве более 200 автомобилей Datsun, сообщает 30 октября Росстандарт.

Отмечается, что под отзыв попали автомобили Datsun on-DO и mi-DO, произведенные с 3 по 20 апреля текущего года. На данных автомобилях выявлен дефект установки рулевого колеса с другим модулем подушки безопасности.

Напомним, ранее компания Datsun выпустила в Индии специальную версию кроссовера redi-GO, автомобиль получил множество доработок интерьера и экстерьера. Спецверсия получила фронтальные подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, электроусилитель руля и кондиционер.

Читайте подробнее: Datsun представила специальную версию кросс-хетчбека redi-GO

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