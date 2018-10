Blizzard выпустила мобильное приложение для любителей киберспорта

Ирвайн, США, , 14:34 — REGNUM Компания Blizzard выпустила мобильное приложение Esports, которое позволит его пользователям следить за турнирами по всем её играм. Об этом 30 октября сообщила официальная Twitter-страница разработчика.

https://twitter.com/Warcraft/status/1056684906435141632

Стоит отметить, что Blizzard Esports — это отдельный продукт, не связанный напрямую с мобильным приложением Battle.net. Им могут воспользоваться владельцы устройств на iOS и Android. Отмечается, что они смогут отслеживать турниры по таким играм, как Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft и World of Warcraft.

Напомним, игровой сезон Лиги Overwatch стартовал 10 января 2018 года. Регулярные игры продолжались до 16 июня 2018 года, послесезонные игры проходили в период с 11 по 28 июля 2018 года.

