Глас рассудка и боевые экзокостюмы: подробности Twin mirror и Anthem

Токио, , 14:35 — REGNUM Две студии разработчика на своих официальных YouTube-каналах представили геймплейные видео (видео игрового процесса) своих проектов. Компания Bandai Namco представила ролик, посвящённый игровому процессу их нового проекта Twin Mirror. Компания Bioware, в свою очередь, поделилась трансляцией, в ходе которой разработчики проходят миссию из их новой игры Anthem. Оба ролика были записаны специально для прошедшей выставки Paris Games Week 2018.

Компания Bandai Namco представила трейлер игрового процесса Twin Mirror с комментариями разработчиков. Главный герой игры Сэмюел Хиггс отправляется в родной город на похороны друга. После этого жизнь героя превращается в череду заговоров, головоломок и загадочных событий. На протяжении всего приключения, герой общается с собственным «гласом рассудка», который в игре представлен в виде более наглого двойника самого Сэмюеля. В трейлере сообщается, что одной из главных игровых особенностей проекта станет способность Сэма к визуализации собственной памяти, которая поможет герою разобраться в таинственных событиях.

Напоминаем, что Twin Mirror — это готовящаяся к релизу эпизодическая приключенческая игра, разработанная Dontnod Entertainment и опубликованная Bandai Namco Entertainment. Разработчики планируют выпустить три эпизода Twin Mirror. Первый из них, Lost on Arrival, выйдет в начале 2019 года на PC, Xbox One и PS4.

Компания Bioware представила видео-прохождение целой миссии своего нового проекта Anthem с комментариями разработчиков. В ходе прохождения команда разработчиков отправилась на поиски персонажа по имени Маттиас, разыскивая его при помощи подсказок и специальных сигналов. Также видео показывает боевые способности джевелинов — особых экзокостюмов, выполняющих роль классов героя в игре. Также разработчики пообещали 1 ноября провести тест графической составляющей нового проекта, запустив его на максимально возможных графических настройках.

Напоминаем, что Anthem — компьютерная игра в жанре Action/RPG (экшен ролевая игра), в которой команде игроков предстоит путешествовать по открытому миру в специальных боевых экзокостюмах. Разработчиком игры выступила компания BioWare, а издателем Electronic Arts. Игра выйдет на платформах Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One 22 февраля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Зомби и дом с привидениями: подробности Graveyard Keeper и Maid of Sker