ОАЭ запустили в космос свой первый искусственный спутник

Абу-Даби, , 13:44 — REGNUM 29 октября Объединенные Арабские Эмираты запустили в космос свой первый искусственный спутник, который был собран на территории страны. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», спутник KhalifaSat был успешно выведен на орбиту с космодрома Танэгасима в Японии.

Спутник KhalifaSatбыл полностью разработан и собран в ОАЭ, а именно в Космическом центре Мухаммеда бен Рашида. По словам специалистов, этот спутник с поразительными характеристиками является одним из самых передовых технологических достижений страны.

Сделанные спутником фотографии будут использоваться в сферах городского планирования и организации пространства, тем самым инженеры добиваются достижения «эффективной оптимизации использованной земли», что приведет к появлению новых инфраструктурных проектов. Снимки также будут задействованы в составлении более точных карт с изображением отдельных особо значимых объектов, а также в координации инженерных и строительных проектов.

Источник отмечает, что KhalifaSat будет отслеживать климатические изменения как в регионе, так и по всему миру с целью оказать поддержку усилиям мирового сообщества по сглаживанию последствий глобального потепления.