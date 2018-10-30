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Apple представит новые модели планшетов и ноутбуков

Техника

Презентация состоится 30 октября в Нью-Йорке

Apple представит новые модели планшетов и ноутбуков
Иллюстрация: Factorydirectcraft.com
Apple Book

Нью-Йорк, США, 30 октября 2018, 13:10 — REGNUM  Компания Apple представит новые модели планшетов iPad, а также компьютеров iMac и ноутбуков Macbook. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Официальная презентация состоится 30 октября в Нью-Йорке. Мероприятие под названием Apple Special Event будет транслироваться в прямом эфире на сайте компании.

Отмечается, что новый планшет будет оснащён более быстрым процессором и системой распознавания лиц Face ID, которая установлена в новых моделях iPhone. Компьютер Mac mini также получит обновленный процессор, а бюджетный вариант MacBook обзаведётся более тихой клавиатурой и обновленным дисплеем.

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