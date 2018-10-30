Lexus остаётся самой надёжной маркой автомобилей в мире

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Автолюбители как в России, так и за рубежом отдают предпочтение японским маркам автомобилей, таким как Lexus, Toyota и Mazda. Они доставляют своим владельцам меньше всего проблем и неудобств и являются, по их мнению, самыми надёжными. Очередной рейтинг самых надёжных автомобилей в мире опубликовал журнал Consumer Reports.

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Также в Топ-5 по надёжности вошли Subaru и Kia. Среди европейских марок в пятёрке лучших оказались Audi, BMW, MINI, Porsche и Volkswagen. Из американских моделей автолюбители выделили Ford, Buick, Lincoln, Dodge и Jeep.

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Добавим, что в рамках исследования специалисты опросили более полумиллиона автомобилистов. По итогам анализа их отзывов и мнений о моделях разных марок и был составлен итоговый список надёжных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ежегодном рейтинге надёжности Consumer Reports модели автомобилей Lexus и Toyota находятся на лидирующих позициях шестой год подряд.

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