Зомби и дом с привидениями: подробности Graveyard Keeper и Maid of Sker

Кардифф, Великобритания, , 11:51 — REGNUM Две студии разработчика на своих официальных YouTube-каналах представили детали новых игровых проектов. Студия Lazy Bear Games продемонстрировала трейлер дополнения к своей игре Graveyard Keeper. Компания Wales Interactive, в свою очередь, анонсировала совершенно новый игровой проект под названием Maid of Sker.

В преддверии праздника Хэллоуин студия Lazy Bear Games выпустила первое дополнение для своего симулятора кладбища Graveyard Keeper. Дополнение называется Breaking Dead, оно полностью посвящено некромантии и магическим навыкам главного героя. Теперь игрок сможет превращать мертвецов в управляемых зомби и поручать им несложные бытовые задания: добывать руду, рубить лес, ухаживать за садом и создавать предметы. Дополнение уже доступно для всех владельцев оригинальной игры.

Напоминаем, что Graveyard Keeper — ролевая компьютерная игра в жанре симулятора, в которой игрок выступает в роли смотрителя кладбища. Персонаж игрока просыпается в средневековье после того, как его сбил автомобиль в современном мире. Игра вышла 15 августа 2018 года и получала, так называемые, смешанные отзывы игроков и критиков.

Студия Wales Interactive анонсировала новую игру в жанре стелс-хоррор (ужастик, основанный на скрытном прохождении) под названием Maid of Sker. Sker House является одним из самых известных «домов с привидениями» в Великобритании. Главным героем игры выступит молодой человек Томас Эванс, пытающийся спасти свою возлюбленную из лап деспота-отца. Главный герой не умеет сражаться и использовать оружие, поэтому для противостояния сверхъестественным силам особняка, ему придётся прятаться и применять различные уловки. Maid of Sker выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в третьем квартале 2019 года.

По легенде Sker House, которая была взята за основу событий игры, в особняке поселился Айзек Уильямс с дочерью Элизабет. Девушка встретила плотника по имени Томас Эванс и полюбила его. Однако отец не дал согласия на свадьбу, поскольку считал скромного работника не ровней его дочери. Влюблённые придумали план побега, но об этом прознал Айзек. Он запер свою дочь в спальне, где она провела девять лет, вплоть до своей смерти по причине «разбитого сердца».

