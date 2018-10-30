В Сирии российским ракетам мешали миражи

Москва, , 10:26 — REGNUM До военной операции в Сирии у российских специалистов не было возможности испытать вооружение в условиях жары и пустыни. Сирийская кампания стала серьезным испытанием и потребовала корректировок для технических решений, рассказал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в интервью «Коммерсанту», опубликованном 30 октября.

По его словам, именно применение в боевых условиях показывает правильность или ошибочность тех или иных решений. Испытания оружия обязательно проводятся на полигонах, однако в России нет площадок, где господствует жара, от земли поднимается сильнейшее марево, наблюдаются ветра и песчаные бури.

Так, до Сирии в подобных условиях не испытывали изделия с лазерной головкой самонаведения. Создатели ракет не предполагали, что подсветка из-за миражей может «уплыть», пояснил Обносов.

«Лазерное оружие считается в идеальных условиях самым точным оружием, но дальность его действия во многом зависит от прозрачности атмосферы», — рассказал глава КТРВ.

Обносов признался, что некоторые недоработки были выявлены в реальных боевых условиях. В дальнейшем были внесены коррективы.