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В Сирии российским ракетам мешали миражи

Техника

В России нет полигонов, где господствует жара, от земли поднимается сильнейшее марево, наблюдаются ветра и песчаные бури

Москва, 30 октября 2018, 10:26 — REGNUM  До военной операции в Сирии у российских специалистов не было возможности испытать вооружение в условиях жары и пустыни. Сирийская кампания стала серьезным испытанием и потребовала корректировок для технических решений, рассказал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в интервью «Коммерсанту», опубликованном 30 октября.

По его словам, именно применение в боевых условиях показывает правильность или ошибочность тех или иных решений. Испытания оружия обязательно проводятся на полигонах, однако в России нет площадок, где господствует жара, от земли поднимается сильнейшее марево, наблюдаются ветра и песчаные бури.

Так, до Сирии в подобных условиях не испытывали изделия с лазерной головкой самонаведения. Создатели ракет не предполагали, что подсветка из-за миражей может «уплыть», пояснил Обносов.

«Лазерное оружие считается в идеальных условиях самым точным оружием, но дальность его действия во многом зависит от прозрачности атмосферы», — рассказал глава КТРВ.

Обносов признался, что некоторые недоработки были выявлены в реальных боевых условиях. В дальнейшем были внесены коррективы.

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Военно-промышленный комплекс
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