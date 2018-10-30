Учёные предложили использовать «электронных клонов» для диагностики техники

Красноярск, , 07:54 — REGNUM Использовать «электронных клонов» — интеллектуальную систему, которая будет сохранять работоспособность устройства — предложили использовать учёные Сибирского федерального университета (СФУ) для онлайн-оценки состояния техники, сообщает 30 октября пресс-служба вуза.

Профессора Института информационных и космических технологий СФУ Владимир Кошур и Сергей Ченцов сообщили, что в настоящее время техника самостоятельно способна контролировать состояние. Однако возможна реализация подхода с опорой на разработку и обучение искусственных нейросетей, а также моделирование контролируемого изделия на основе множества «паттернов» (тестовых примеров) реакции наблюдаемой системы.

В этом случае созданный клон при неполадке устройства генерирует управление доступными ему параметрами физического объекта с целью уменьшения или устранения воздействия этой неполадки.

«В активном режиме работы это новая интеллектуальная система, выполняющая основные функции и стремящаяся максимально сохранить «жизнеспособность» адаптивного подстраивающегося технического устройства», — сказал Кошур.

Отмечается, что результаты учёных университета были представлены на XX Международной научно-технической конференции «Нейроинформатика-2018». В настоящее время они продолжают исследовать адаптивные алгоритмы оптимизации нейросетевого управления.

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