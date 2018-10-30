Эксперты назвали самые надёжные автомобили в мире

Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Приобретая новый автомобиль взамен старого, водитель не всегда получает более надёжную машину. Эксперты советуют выбирать правильные модели. Так, самыми надёжными в мире являются японские модели. Такие выводы сделало американское издание Consumer Reports по результатам ежегодного рейтинга надёжности автомобилей среди ведущих мировых брендов.

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В рейтинге надёжности первые строчки занимают Lexus и Toyota. При этом, как отмечают авторы исследования, на лидирующих позиция эти автомобили стоят уже шестой год подряд. Эти марки набрали 78 и 76 баллов из 100. Тройку лидеров замыкает Mazda, которая поднялась в 2017 году сразу на десять позиций — с 12-го на третье место. Этому способствовал высокий рейтинг надёжности CX-9 и MX-5 Miata.

Следом в списке идут Subaru, Kia и Infiniti. Эксперты отмечают, что бренд Infiniti восстановился, а седан Q50 и внедорожник QX60 улучшились до среднего уровня. Также в ТОП-10 вошли Аudi, BMW и Hyundai. Замыкают список самых надёжных автомобилей Tesla, Cadillac и Volvo.

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Добавим, что при составлении рейтинга в исследовании за 2017 год использовались данные, полученных в ходе опросов 500 тыс. автовладельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года на портале iSeeCars был опубликован рейтинг самых надёжных легковых транспортных средств, которые меньше всего доставляют проблем в эксплуатации своим владельцам. Нна первом месте оказался седан Hyundai Accent (Solaris). Владельцы этого автомобиля практически не беспокоятся о необходимости замены деталей и прочих технических неполадках. На втором — кроссовер Chevrolet Equinox, на третьем — Toyota Corollа.

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