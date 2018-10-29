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В Японии впервые сделали запчасти для автомобиля из кедра

Техника

Четыре японских организации разработали первые автозапчасти, сделанные из японского кедра

Токио, 29 октября 2018, 23:32 — REGNUM  Национальный институт передовых промышленных наук и технологий, Организация лесных исследований и управления, производитель автозапчастей Miyagi Kasei и автомобилестроитель Mitsuoka Motor вместе создали уникальные автозапчасти с точки зрения прочности и долговечности. Компании решили использовать промышленные остатки «суги» (японского кедра) и переработать их с целью получения комбинированного с полиэтиленгликолем лигнина, основного элемента древесины. По словам разработчиков, этот метод является недорогим и экологически безопасным. По сообщению японского новостной газеты «Асахи Симбун», испытания автомобилей с подобными автозапчастями на предмет их практического использования будут осуществляться в 2022 году.

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Зарубежная хроника
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