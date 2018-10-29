В Японии впервые сделали запчасти для автомобиля из кедра

Токио, , 23:32 — REGNUM Национальный институт передовых промышленных наук и технологий, Организация лесных исследований и управления, производитель автозапчастей Miyagi Kasei и автомобилестроитель Mitsuoka Motor вместе создали уникальные автозапчасти с точки зрения прочности и долговечности. Компании решили использовать промышленные остатки «суги» (японского кедра) и переработать их с целью получения комбинированного с полиэтиленгликолем лигнина, основного элемента древесины. По словам разработчиков, этот метод является недорогим и экологически безопасным. По сообщению японского новостной газеты «Асахи Симбун», испытания автомобилей с подобными автозапчастями на предмет их практического использования будут осуществляться в 2022 году.