Россия готовит базу в Таджикистане к защите от беспилотников

Душанбе, , 17:55 — REGNUM Российская 201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане, получила новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Силок» для борьбы с беспилотниками. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на информацию Центрального военного округа Минобороны России.

В ведомстве отмечают, что комплексы «Силок» повысят антитеррористическую защищенность российских военных объектов в Таджикистане.

Отметим, что новейшая разработка в области радиоэлектронной борьбы «Силок» способна обнаруживать беспилотники автоматически, определяя их координаты, после чего, воздействуя на управления, телеметрию и связь дрона, подавляет его на различных диапазонах рабочих частот.

Напомним, что ранее, в июне 2018 года, в подразделения РЭБ 201-й базы поступили новые станции помех Р-934БМВ из состава комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

Кроме того, в 2017 году российские военные объекты получили на вооружение вертолеты Ми-24 и Ми-8, танки Т-72Б1, БТР-80 и БТР-70, БМП-2, а также гаубицы Д-30 и зенитные установки.