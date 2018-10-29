Париж, , 18:10 — REGNUM Популярная игра Fortnite в жанре Battle Royale бьёт рекорды в новой области. На этот раз Fortnite сумела попасть в Книгу Рекордов Гиннеса в номинации «Самое массовое исполнение эмоции из видеоигры», сообщается в официальном Twitter-аккаунте игры.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1056644271183294464

Нa Французской выстaвке Paris Games Week 383 фаната Fortnite, oдетых в стилe oднoгo из oбликoв игpы, воспроизводили жесты и разнообразные танцевальные эмоции из Fortnite. Фанаты исполнили танцы Hype и Fresh, которые очень популярны среди игроков Fortnite. Специалисты Книги Рекордов Гиннеса отнесли это явление к номинации «Самое массовое исполнение эмоции из видеоигры». Помимо участия в массовом флешмобе, участники и гости стенда Fortnite также получили внутриигровые подарки.

Напоминаем, что Fortnite — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная совместно американской компанией Epic Games и польской People Can Fly и выпущенная Epic Games в 2017 году. Fortnite стала самой быстро развивающейся игрой 2018 года и самой популярной игрой на устройствах IOS.

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