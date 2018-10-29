Samsung опередил Apple: Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Москва, , 13:06 — REGNUM Смартфон корейской компании Samsung опередил гаджеты от Apple в рейтинге Роскачества. Об этом 29 октября сообщается на сайте организации.

Роскачество провело исследование самых популярных на российском рынке смартфонов совместно с международной ассоциацией ICRT.

Лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy Note 9. На втором месте расположился iPhone XS Max, третье место занял iPhone XS.

Отмечается, что устройства Samsung Galaxy уже более 1,5 лет занимают лидирующие позиции. Всего в первой десятке оказались шесть моделей Samsung.

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