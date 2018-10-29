OneWeb и операторы связи. Сегодня не конкуренты, а завтра?

Москва, , 12:42 — REGNUM Конкуренция глобального спутникового интернета OneWeb с классическими операторами связи в краткосрочной перспективе будет минимальной, однако со временем произойдет раздел рынка, считает директор по развитию инновационных технологий департамента телекоммуникаций компании КРОК Василий Горшенин.

Ранее представитель ФСБ Владимир Садовников заявил, что в России нужно ограничить использование глобального спутникового интернета OneWeb. Речь идёт о широкополосном спутниковом интернете, доступ к которому можно будет получить практически с любой точки земного шара.

OneWeb — это британский проект, однако для его реализации привлечены евросоюзный космический перевозчик Arianspace и российский Роскосмос. В ФСБ указывают, что России нужно развивать собственную глобальную спутниковую интернет-связь, которая бы конкурировала с такими проектами как OneWeb и Starlink.

«Классические операторы связи, как фиксированные, так и мобильные, не могут обеспечить полное покрытие всей планеты сетью интернет. Это связано с финансовой нецелесообразностью подключения удаленных и малонаселенных регионов.

Однако на рынке появились компании, которые хотят обеспечить глобальное покрытие интернетом. Одним из первых стал Google с идеей обеспечить покрытие при помощи аэростатов, далее Facebook — при помощи беспилотных самолетов на солнечной возобновляемой энергии, а также SpaceX, OneWeb и Роскосмос, планирующие решить эту задачу при помощи спутников.

На данном этапе все эти компании проводят исключительно тестовые единичные испытания. В коммерческое использование данные системы смогут запуститься в перспективе нескольких лет, и то в ограниченных географических зонах. Это связано со сложностью и высокой стоимостью проектов.

По разной информации, для решения задач полного покрытия необходимо от 4000 до 12 000 спутников. При этом не решены организационные и политических аспекты, а именно юридические вопросы выполнения локальных требований регуляторов и специализированных ведомств, вопросы национальной безопасности, так как новая архитектура стирает границы между сетями и не предоставляется возможным контролировать и ограничивать трафик.

Что же касается конкуренции с операторами связи, то она будет минимальной в краткосрочной перспективе, но по мере развития технологии новых игроков скорее всего произойдет раздел рынка, и мы увидим смену бизнес-парадигмы классических операторов связи».

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